Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası teşkilat temsilcilerini selamlayarak başladı.

"Kırım davasının savunulması amacıyla kurulan platformu destekliyoruz"

Kırım Platformu'nun kuruluşunun 1'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirveye davetleri için Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e teşekkür etti.

Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu desteklediklerini belirten Erdoğan, "Bu desteğimizi geçtiğimiz yıl Kiev'de düzenlenen kuruluş zirvesine dışişleri bakanımızın bizzat katılımıyla göstermiştik" dedi.

"Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımıyor"

Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımamakta kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımamakta, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunmaktadır. Bu sadece hukuki değil, ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım'ın ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir."

"Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenliğinin temini Türkiye'nin öncelikleri arasındadır"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunmasının sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım'daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Narimen Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşma beklentimizi tekrarlıyorum."

"Barışın tesisi için gayretlerimizi yılmadan sürdürmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarih boyunca büyük acılara maruz kalan Kırım Tatarları kendi anayurtlarında barış içerisinde yaşamanın haklı mücadelesini veriyorlar. Türkiye bu süreçte Ukrayna hükümetinin ve Kırım Tatarlarının yanında olmayı sürdürecektir.

24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşın Ukrayna'nın toıprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak bu amaçla diplomasi kanalını işler hale getirmek için büyük çaba harcadık. Mart ayında Antalya'da yapılan dışişleri bakanları toplantısı, akabinde İstanbul'da yaptığımız barış görüşmeleri ve son olarak tahıl konusunda varılan anlaşma gibi önemli ve somut başarılar elde ettik. 18 Ağustos'ta Lviv'e yaptığım ziyarette bu tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ancak yakalanan ivmenin korunması ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi, tarafların barış yolunda atacağı adımlara bağlıdır. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır."

Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini tekrarlayan Erdoğan, bölgenin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.