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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 19:10
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Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ''Yüz Yüze 100 Gün'' programı kapsamında gittiği Silivri Gazitepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Esnafla selamlaşan Soylu'ya bir esnaf kavun ve el yapımı tablo hediye etti.

Bakan Soylu, bir grup vatandaşın kendisi için hazırladığı sofraya misafir oldu, ikram edilen börek ve muhlamayı tattı.

Burada konuşan Soylu, dünyanın genelinde bir hayat pahalılığı yaşandığını, bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, mala olan ihtiyaç artınca fiyatların yükseldiğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının gıda fiyatlarını artırdığını vurgulayan Soylu, "Bu nedenle enerji dahil olmak üzere birçok alanda kriz yaşandı. Korona krizi hala devam ediyor. Enerji krizi önümüzdeki süreçte daha da artacak. Rusya gazı kestiğinde Avrupa zor durumda kalacak. Dünyanın yaşadığı bir diğer kriz de göç krizi ve sadece Suriye kaynaklı değil. Çok ciddi bir göç dalgası var ama Avrupa kafasını kuma gömmüş. Kimse mecbur olmasa çocuğuyla yola çıkmaz." diye konuştu.

Dünyadaki ekonomik krizden İngiltere ve Almanya gibi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin bile etkilendiğine dikkati çeken Soylu, "Dünyanın yaşadığı ekonomik kriz ile baş başa kalan bir Türkiye var. 20 yıldır Türkiye'de büyük devrimler oldu. Bunları Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi." dedi.

Soylu, bazı zorluklarla karşılaşmanın söz konusu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilmenizi istiyorum ki elimizdeki imkanlarla bu zorlukları aşabilecek derecede bir kabiliyete ve bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz. Tek bir korkum var; bugün bu görevler var, yarın yok. 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Başımızı hiç öne eğdirmedi. Dış dünyada bizi mahcup etmedi, terörle mücadelede bizi mahcup etmedi. Altyapıda bizi mahcup etmedi. Korkum, ona bir şey olur da Türkiye bu fırsatı kaçırır mı? Zira biz bu fırsatı ilk kez yakaladık."

Dünyada istikrarsızlığın hakim olduğu bir süreç yaşandığını anlatan Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var. Macaristan'da Soros parti kurdurdu. 6 partiyi bir araya getirdiler. Benziyor mu Türkiye'ye? İki büyükşehir belediye başkanından birini aday yapmak istediler. Türkiye'ye benziyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

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