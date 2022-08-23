Çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 20:44
Samet Kızıltoprak, Huzurevleri Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Kızıltoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.
Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız