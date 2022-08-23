ADÜ'de Sağlık Personeline banka promosyonu ihalesinde pandemi süprizi

Yaz döneminde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ziyaret ederek Pandemi dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla çalışanlarını tebrik ettiği ADÜ'de Rektör Aldemir'in araya girmesiyle yeni bir Türkiye rekoru kırıldı. Yapı Kredi Bankası 2 yıl için kişi başı 19 bin 500 TL ödeyecek.



"Gerekirse bizden kesin ama sağlık personelimizin özverili çalışmalarını ödüllendirelim"



İhale devam ederken ihalenin yapıldığı senato salonuna girerek ihalenin herkese hayırlı olmasını dileyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, Türkiye'nin pandemi sürecinde Avrupa'dan bile çok daha başarılı bir süreci yönettiğini ifade ederek; " Sağlık çalışanlarımız bu süreçte inanılmaz bir özveriyle çalıştılar. Bazen günlerce, haftalarca evlerine gitmeden burada mesai yaptılar. Bu ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Gerekirse bizden kesin ama sağlık personelimizin özverili çalışmalarını bugün burada ödüllendirelim. Ben bu ayrıntıyı göz önünde bulundurarak teklifler vereceğinize inanıyorum. Herkes için ihalemiz hayırlara vesile olsun" dedi.



İHALE 2 SAAT SÜRDÜ, TÜRKİYE REKORU GELDİ



ADÜ Senato Salonunda saat 11.00'de başlayan ihale yaklaşık 2 saat sürdü. İhaleye, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Denizbank, QNB Finans Bank, Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank katıldı. İhalenin son turu Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'nın büyük çekişmesine sahne oldu. İhalenin sonunda Yapı Kredi Bankası 19 bin 500 TL ile ihalenin sahibi olurken; Türkiye İş Bankası 19 bin TL'lik teklifin ardından ihaleden çekildi. 2 yıllık süreyi kapsayan ihalede Yapı Kredi Bankası, kişi başı 19 bin 500 TL promosyon ödeyecek.



DAVULLU ZURNALI KUTLAMA YAPTILAR



İhale sonrasında ADÜ Rektörlük binası önünde toplanan personel alınan sonucu kutlayarak ADÜ Rektörü Prof. Dr. ALDEMİR'e teşekkür etti. Personeline hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör ALDEMİR, "Kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlarımız için düzenlenen ihale çok önemli bir rakamla sona erdi. Çok büyük çoğunluğunu sağlık çalışanlarımızın oluşturduğu bu arkadaşlarımız pandemi döneminde büyük özveriyle çalıştılar. İhale başladığında bunu kıymetli banka yetkililerimize de ilettik. Türkiye'de gerçekleşen birçok promosyon ihalesinin çok üzerinde bir rakama ulaşılması bizim için ayrıca gurur verici. Personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.