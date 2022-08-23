ADÜ'de Sağlık Personeline banka promosyonu ihalesinde pandemi süprizi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan 4D Kamu işçileri Banka Promosyon İhalesinde 19 bin 500 TL ile Türkiye rekoru kırıldı.
Yaz döneminde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ziyaret ederek Pandemi dönemindeki
özverili çalışmaları dolayısıyla çalışanlarını tebrik ettiği ADÜ'de Rektör Aldemir'in
araya girmesiyle yeni bir Türkiye rekoru kırıldı. Yapı Kredi Bankası 2 yıl için
kişi başı 19 bin 500 TL ödeyecek.
"Gerekirse bizden kesin ama sağlık personelimizin özverili çalışmalarını ödüllendirelim"
İhale devam ederken ihalenin yapıldığı senato salonuna girerek ihalenin herkese
hayırlı olmasını dileyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, Türkiye'nin
pandemi sürecinde Avrupa'dan bile çok daha başarılı bir süreci yönettiğini ifade
ederek; " Sağlık çalışanlarımız bu süreçte inanılmaz bir özveriyle çalıştılar.
Bazen günlerce, haftalarca evlerine gitmeden burada mesai yaptılar. Bu ülkemiz
adına büyük bir kazançtır. Gerekirse bizden kesin ama sağlık personelimizin
özverili çalışmalarını bugün burada ödüllendirelim. Ben bu ayrıntıyı göz önünde
bulundurarak teklifler vereceğinize inanıyorum. Herkes için ihalemiz hayırlara
vesile olsun" dedi.
İHALE 2 SAAT SÜRDÜ, TÜRKİYE REKORU GELDİ
ADÜ Senato Salonunda saat 11.00'de başlayan ihale yaklaşık 2 saat sürdü. İhaleye,
Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Denizbank, QNB Finans
Bank, Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank katıldı.
İhalenin son turu Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'nın büyük çekişmesine sahne
oldu. İhalenin sonunda Yapı Kredi Bankası 19 bin 500 TL ile ihalenin sahibi
olurken; Türkiye İş Bankası 19 bin TL'lik teklifin ardından ihaleden çekildi.
2 yıllık süreyi kapsayan ihalede Yapı Kredi Bankası, kişi başı 19 bin 500 TL
promosyon ödeyecek.
DAVULLU ZURNALI KUTLAMA YAPTILAR
İhale sonrasında ADÜ Rektörlük binası önünde toplanan personel alınan sonucu kutlayarak ADÜ Rektörü Prof. Dr. ALDEMİR'e teşekkür etti. Personeline hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör ALDEMİR, "Kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlarımız için düzenlenen ihale çok önemli bir rakamla sona erdi. Çok büyük çoğunluğunu sağlık çalışanlarımızın oluşturduğu bu arkadaşlarımız pandemi döneminde büyük özveriyle çalıştılar. İhale başladığında bunu kıymetli banka yetkililerimize de ilettik. Türkiye'de gerçekleşen birçok promosyon ihalesinin çok üzerinde bir rakama ulaşılması bizim için ayrıca gurur verici. Personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız