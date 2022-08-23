Bakan Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara ilişkin, 'Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre' dedi.
Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.
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Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Dokunulmazlığı yok
Şirkette ben de yokum
Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.
Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Herkesi kendi şerefinizde sanmayın https://t.co/E4a3vuBZfC