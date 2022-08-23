Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor

Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldı. İlk ders zili 12 Eylül'de çalacak. Pek çok veli ise şimdiden kırtasiye alışverişine başladı.

Fiyatlar bu yıl geçen seneye oranla oldukça yüksek. Sektör yetkililerine göre, geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl bin liraya yakın bir harcama yapılması gerek.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, ''Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımız zaman ürün bazında yüzde 80'lere varan bir zam oranı tespit edebiliriz. Ama bazı ürünler bu zam yüzde 100'ün üzerine çıktı'' açıklamasında bulundu.

Kırtasiye sektörü pandemi sürecinde uzak eğitim nedeniyle daralmıştı. Bu yılki risk ise yüksek fiyatlar nedeniyle merdivenaltı üretimin artması.