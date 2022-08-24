Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu
Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan K (40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ağustos 2022 08:13
İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'yı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.
Hasan K, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan K, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız