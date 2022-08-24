Benzinden sonra motorine de zam geliyor
Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 24 Ağustos 2022 08:51
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız