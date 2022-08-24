'2022-2023 dönemi yurt başvuruları an itibariyle başladı'

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir. 81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir. Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte üniversite yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.

Yurtlar afetlerde, zor zamanlardada hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı pandemide izole amaçlı yurtlarda misafir ettik. Uluslararası proje, organizasyon, STK çalışmaları yurtlar bu çerçevede en güçlü şekilde hizmet veriyor. Konya'da adeta şehri andıran Şehr-i Tebrizi yurdumuz hizmet verdi. Bugün özgün eserdeyiz, Ankara Cebeci'deyiz. Bu yurtta pek çok kişinin hatıraları var. İftar programında gençlerle dedik ki, burayı yenileyelim. O gün iftar sofrasındaydık. Burayı yıkarsanız gençler biz mağdur oluruz dediler. Biz burayı yıkacağız, en modern şekilde yapacağız dedik, yeniden inşa ettik. Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere, yarınlara olan yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.

Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.