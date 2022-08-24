Siyasette festival tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'festival' açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma." ifadelerini kullandı.

''DEVLETİN VALİSİ OLUN''

Konser yasaklarının devam etmesi halinde milyonları karşılarında bulacaklarını da belirten Kılıçdaroğlu, "Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun" şekinde konuştu.

''TEHDİTLERİN DEVLETE SÖKMEZ''

Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kılıçdaroğlu sözüm ona valileri tehdit etmiş. Çok korkmuşlar!" ifadesini kullandı. Festival adı altında gayrikanuni hiçbir organizasyona devletin izin vermeyeceğini de belirten Soylu, "Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" dedi.

Muğla'da düzenlenecek Milyon Fest Fethiye Festivali, Valilik tarafından iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde de ''Zeytinli Rock Festivali" kaymakamlık kararıyla iptal edilmişti.