Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar

Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor.

5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem oluşturdu.

41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.