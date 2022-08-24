Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.