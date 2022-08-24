Bakan Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- BMGK'nin 2254 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.