Bakan Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yla bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 15:02
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.
- BMGK'nin 2254 sayılı kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız