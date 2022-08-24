İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda, servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 15:43
İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız