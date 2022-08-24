Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı
Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
'2022-2023 dönemi yurt başvuruları an itibariyle başladı'
'2022-2023 dönemi yurt başvuruları an itibariyle başladı'
ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
EYT ocak başında Meclis'e gelecek
EYT ocak başında Meclis'e gelecek
Kiradan ucuz sosyal konut
Kiradan ucuz sosyal konut
Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor
Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor
TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım uyarısı hakkında açıklama
TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım uyarısı hakkında açıklama
Bakan Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre
Bakan Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre
Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak
Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak
Bakanlıktan sonra Savcılıktan da 'kılıçla gezme' açıklaması geldi
Bakanlıktan sonra Savcılıktan da 'kılıçla gezme' açıklaması geldi
AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
Mardin'de 'hastanede kuyruk' haberlerine ilişkin açıklama
Mardin'de 'hastanede kuyruk' haberlerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca: Okullar için endişe etmeyelim
Sağlık Bakanı Koca: Okullar için endişe etmeyelim
Promosyonda Türkiye rekorunu o üniversite kırdı
Promosyonda Türkiye rekorunu o üniversite kırdı
Genel Müdürlükten 'ad-soyad değişikliği' açıklaması
Genel Müdürlükten 'ad-soyad değişikliği' açıklaması
Özel okulların fiyat oyunu: Kitap ücreti iki kat arttı
Özel okulların fiyat oyunu: Kitap ücreti iki kat arttı
Bakan Bozdağ: Hakim ve savcılar tehdit ediliyor
Bakan Bozdağ: Hakim ve savcılar tehdit ediliyor
Lisansüstü eğitimini tamamlayacak öğretmenlere sınav muafiyeti
Lisansüstü eğitimini tamamlayacak öğretmenlere sınav muafiyeti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda, servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 15:43
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi
KOSGEB'in genç istihdamına yönelik desteği 125 bin liraya yükseltildi
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Siyasette festival tartışması
Siyasette festival tartışması

Bu Habere Tepkiniz

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Nakit ihtiyacı olanlara müjde, faizsiz 5000 TL

Nakit ihtiyacı olanlara müjde, faizsiz 5000 TL

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlara-mujde_adv2324
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi atamalarında ilgili mevzuat gereği alınan jüri raporlarının atamaya esas teşkil etmediği, ilgili jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerini içerdiğine yönelik karar verdi!
5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir yargı mensubunun FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 24 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Aralarında büyük gerginlik!

Aralarında büyük gerginlik!

Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.