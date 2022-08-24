Dolar 18,15 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,15 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1260
|18,1270
|18,1540
|18,1550
|Avro
|18,1060
|18,1070
|18,0600
|18,0610
|Sterlin
|21,4360
|21,5430
|21,3350
|21,4420
|İsviçre Frangı
|18,8080
|18,8780
|18,7040
|18,7970
|ANKARA
|ABD Doları
|18,0960
|18,1460
|18,1240
|18,2040
|Avro
|18,0660
|18,1260
|17,9910
|18,0710
|Sterlin
|21,3760
|21,5760
|21,2750
|21,4850