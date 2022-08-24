Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama

Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.

"Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.