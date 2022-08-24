Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 19:48
Polis memuru A.A. idaresindeki 58 HK 707 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız