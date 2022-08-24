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İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 20:05
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İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.

- En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 77 pay aldı

İkinci el online pazarda temmuzda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 14 bin 783 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 12 bin 641 adetle Renault ve 11 bin 594 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 10 bin 571 satışla Ford, 5 bin 284 ile Opel, 5 bin 196 adetle Hyundai, 5 bin 134 satışla BMW, 4 bin 968 adetle Peugeot, 4 bin 896 adetle Mercedes Benz ve 3 bin 833 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

- Passat yerini korudu

İkinci el online binek araç pazarında temmuzda toplam 82 bin 820 satış gerçekleşti. VW Passat, 4 bin 71 adetle temmuz ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 3 bin 735 adetle Renault Clio, 3 bin 280 adetle Fiat Egea, 3 bin 132 adetle Renault Megane, 2 bin 563 adetle Ford Focus, 2 bin 460 adetle Toyota Corolla, 2 bin 224 adetle VW Polo, 2 bin 67 adetle VW Golf, 2 bin 11 adetle Opel Astra ve 1.868 adetle de Renault Fluence takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,1'ini oluşturdu.

- Hafif ticaride Doblo tercihi devam ediyor

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 19 bin 986 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 698 adetle temmuz ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 301 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 276 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.782 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.444 adetle VW Cady, 1.050 adetle VW Trasnporter, 877 adetle Ford Transit, 827 satışla Renault Kangoo ve 763 adetle de Peugeot Partner izledi.

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Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

- En hızlı Renault satıldı

Türkiye pazarı satış hızı temmuzda ortalama 55 gün olurken, en hızlı satılan marka 47 günle Renault oldu.

En yavaş satılan marka ise 68 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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