Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili 'Gözümüz aydın demeye az kaldı' dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ağustos 2022 21:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aile hekimleri ve ASM çalışanları ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında; "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları,Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2022
Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz.