Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Kaynak : TRT
Eklenme : 24 Ağustos 2022 23:24
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.
*Elektrik, su, doğalgaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.
*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Hazırlanan pakete göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.
*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız