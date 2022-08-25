25 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek, Ahlat etkinlik alanında düzenlenecek programa katılacak.

(Bitlis/14.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, Çakırözü köyünde Zafer Yolu Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

(Afyon/22.45/23.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/13.30/15.30/18.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir iş dünyası temsilcileri ile toplantı yapacak, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kemeraltı esnafını ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 110 adet İş Makinesi Teslim Alma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını, Para Politikası Kurulu toplantı özetini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30))

3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Austria Wien'i, Demir Grup Sivasspor ise Malmö'yü konuk edecek.

(İstanbul/Sivas/20.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin rövanşında Medipol Başakşehir deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımıyla karşılaşacak.

(Antwerpen/21.45)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/19.30)

5- Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplanacak. ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık edeceği yeni sezonun ilk toplantısı, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

6- Galatasaray Kulübü ile Petrol Ofisi arasında Nef Stadı'nda sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/12.00)

7- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. Antrenman öncesi yeni transfer Kerem Atakan Kesgin, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/11.00/10.30)