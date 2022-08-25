Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "bina ve müştemilatı" ibaresi "bina ve müştemilatı ile araç" şeklinde değiştirilmiş, (n) bendinde yer alan "makyaj ve saç modellerinde" ibaresi "makyaj, saç modelleri ve renklerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İkmal ve Bakım" ibaresi "Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Polis Amirleri Eğitim Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulundurularak aynı sırada belirlenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün onayıyla belirlenir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, takviye hazır kuvvet, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, bu Yönetmeliğe ekli bulunan I sayılı cetvelde belirtilmiştir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan hak sahibi personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilmiştir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14- (1) Üniformada bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretleriyle, düğme ve diğer aksesuarlar Özel Harekat Branşlı personel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel hariç, personel tarafından kendi imkanlarıyla temin edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli, Takviye Hazır Kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, Çevik Kuvvet ve Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerinde görevli personelin bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilen kıyafet ve teçhizatlarının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıklar ve Daire Başkanlıklarınca, I sayılı cetvelde belirtilen kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri ise bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"k) Polis Arama ve Kurtarma branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin EK-20/B'sinde gösterilmiştir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddelerinde yer alan "İkmal ve Bakım" ibareleri "Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, Ek-1/I, Ek-2/B ve Ek-20/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ