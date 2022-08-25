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Borsa dolar ve altının iki katı kazandırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 3 bin 100 puan barajını aştı. Yükselişte yabancı yatırımcı ilgisi önemli rol oynarken, endeks yıl başından bu yana yüzde 61 artış kaydetti. Aynı süre zarfında dolar yüzde 35, çeyrek altın ise yüzde 34 değer kazandı. En fazla kazandıran yüzde 3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,78 ile turizm oldu.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Ağustos 2022 07:40
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Borsa dolar ve altının iki katı kazandırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 2022 yılında şu ana dek rekorlarla dolu bir performans sergiledi. 2022 yılına 1.864 puan seviyesinden giriş yapan BIST 100 endeksi yıl içerisinde tırmanışını istikrarlı biçimde sürdürürken, artan yatırımcı ilgisiyle birlikte 3 bin puan seviyesini aştı. 23 Ağustos'ta günü 3 bin 121 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftanın ilk iki gününde değerlendikten sonra 3 bin 60 puana geriledi. Yıl başından bu yana yükseliş yüzde 60'ı aştı.

  • Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 1 yıllık yükseliş yüzde 110'a kadar ulaştı. Özellikle yabancı yatırımcının yoğun ilgisi borsanın tırmanışında önemli rol oynadı. 1 Ocak 2022'de 13,45 lira olan dolar yüzde 35 artışla 18,15 liraya, 1 Ocak'ta bin 261 lira olan çeyrek altın ise yüzde 34 artışla bin 695 liraya ulaştı. BIST 100 endeksi, aynı süre zarfında yüzde 68 ile en fazla kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.

ŞİRKETLERİN DEĞERİ 1,7 TRİLYON LİRA ARTTI

Daha önce yabancı yatırımcı ilgisiyle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini duyurmuştu. Analistler, BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, son 1 yılda 1,7 trilyon lira, yıl başından bu yana 1,2 trilyon lira, son 10 günde ise 600 milyar lira artarak 3,1 trilyon liranın üzerine çıktı.

YENİ HEDEF 4 BİN PUAN

  • Özellikle ağustos başından bu yana hızlanan yabancı girişinin etkisiyle, Borsa İstanbul getiri sıralamasında dünyanın zirvesindeki yerini perçinledi. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 5.44, 6 ayda yüzde 48.60, yıl başından bu yana yüzde 62.6, son 1 yılda da yüzde 109.8 artışla dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul'da 5-12 Ağustos tarihleri arasında 270 milyon dolarla son 9 ayın en büyük yabancı girişi gerçekleşti. Analistler, BIST 100 endeksinde yıl sonuna kadar 4 bin puan seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.

Yerli yatırımcı sayısı 2,5 milyonu aştı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde, yerli yatırımcı sayısı da hızla artış gösteriyor. Geçtiğimiz temmuz ayının sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 511 bine çıktı. Yatırımcı sayısının hızla artmasının yanı sıra hisse senedi portföyünün büyüklüğü de 830 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcı ilgisinde hızlanan halka arzlar da tetikleyici oldu. Borsada 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirirken, bu yıl ise şimdiye kadar 28 şirket 12.3 milyar liralık halka arz yaptı. Bu yılın tamamında 40'dan fazla şirketin 20 milyar liralık halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor.

Burak Karaca

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