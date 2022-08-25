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Okuması olmayana sınavsız ehliyet!

Sahte sosyal medya profili açarak ilan veren bazı düzenbazlar, sınava girmeden, kapıya teslim ehliyet verebilecekleri iddiasıyla vatandaşları dolandırıyor. Okuma yazmanın dahi bilinmemesi durumunda ehliyet verebildiğini iddia eden sahtekarlar bu yolla birçok kişinin hem umudunu hem de parasını çalıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Ağustos 2022 08:03
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Okuması olmayana sınavsız ehliyet!

Son dönemde sosyal medyada sıkça 'sınavsız ehliyet' ilanları yer alıyor. İlanlarda 'Okuma yazma bilmeyen, lise mezunu olmayan kişilere sınava girme zorunluluğu olmadan' ehliyet verileceği iddia ediliyor. Çeşitli proﬁ llerde yayılan bu ilanlarda ehliyetin Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderildiği 'kapınıza kadar teslim' sloganları ile yer alıyor. Telefonla ulaştığımız Erdem Küçük isimli şahsa bu işlemin nasıl gerçekleştiğini sorduk. Erzurum'da ikamet ettiğini ve sürücü kursu olduğunu ifade eden Küçük gazetemize şu bilgileri verdi: Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Kimliğinizin önlü-arkalı fotoğrafını bize atmanız gerekiyor. 3 bin 350 TL ücreti var. Sizi ehliyet sınavına girmiş gibi gösteriyoruz. 15 gün sonra çıkan ehliyeti kapınıza kadar gönderiyoruz. Tamamen devlet onaylı. E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz" dedi. Yaptığımız araştırmalarda kişinin dolandırıcı olduğu ve bu yolla birçok kişiden para topladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada kişinin adına açılmış birçok hesap olduğu ve 'sınavsız ehliyet alacağını' iddia ederek vatandaşlardan para topladığı belirlendi. Şikayet platformları ve sosyal medyada Erdem Küçük isimli kişinin dolandırıcı olduğu ile ilgili bilgilere ulaşıldı.

SAHTE MESAJLARI PAYLAŞIYOR

Göndereceği ehliyetin gerçek olduğuna inandırmak için kendi kimlik fotoğrafını mesaj olarak atan dolandırıcı, sorularımıza ise gayet profesyonel şekilde cevap verdi. Anadolu'da bu işlerin daha kolay yapıldığını söyleyen kişi "Emniyet ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işleri yürütüyoruz" dedi. Bir kaza sonucu tek gözümüzün görme kaybına uğradığını söylediğimiz dolandırıcı, sağlık raporunu ise halledebileceğini ifade etti. Yaptığı işlemin inandırıcı olması için açtığı Facebook proﬁ line sahte mesajlaşma fotoğraﬂ arını koyan kişi, karşı tarafın güvenini sağlamak için birçok yolu deniyor. Fotoğraﬂ ardaki sahte mesajlaşmalarda "Erdem Küçük Bey'e çok teşekkürler. Sayesinde sınava girmeden ehliyet aldım" "Sizden Allah razı olsun, hiçbir zaman ehliyetimin olmayacağını sanıyordum" gibi ibareler yer alıyor. ,

DOLANDIRICILIK VAKALARI YÜZDE 100 ARTTI

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık vakalarında hızla artış olduğunu belirterek "Yasa dışı bahis, sahte diploma, ehliyet, kimlik ve pasaport işlemleri ve kısa yoldan büyük kar vadeden yatırımlar ilk sırada geliyor. Geçen yıla göre sosyal medya dolandırıcılığında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Devlet onayı gereken hiçbir evrak veya belgeyi el altında almak mümkün değildir. Ancak bu tür oltalama denen yöntemlerle insanları kandırıyorlar. Güven kazanmak için sosyal medya proﬁllerinde sahte mesajlaşmaları veya videoları yayınlıyorlar" dedi.

SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ: BİZE BİLE SORAN VAR

İstanbul'da hizmet veren bir sürücü kursunun yetkilisi Serhat Özcan bu tür olayların sıklıkla yaşandığını ve insanların buna nasıl inandığına şaşırdığını ifade etti. Özcan "Bakanlık onayı olmadan ehliyet almak mümkün değil. Üstelik sınava girmeden, hatta okuma yazma bilmeden ehliyet alamazsınız. Bizim millet dolandırılmaya doymadı. Bizi de arıyorlar. 'Sınava girmeden ehliyet alabilir miyim?' diye. Böyle bir durum söz konusu değil. Üstelik Türkiye'nin her yerine kargo hizmeti verdiğini iddia ediyor. Yetkili sürücü kurslarına gitmeden, yazılı sınavı ve direksiyon sınavını geçmeden ehliyet alınmaz" açıklaması yaptı.

KAAN ZENGİNLİ

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