2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam
İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
'2022-2023 dönemi yurt başvuruları an itibariyle başladı'
'2022-2023 dönemi yurt başvuruları an itibariyle başladı'
ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
EYT ocak başında Meclis'e gelecek
EYT ocak başında Meclis'e gelecek
Kiradan ucuz sosyal konut
Kiradan ucuz sosyal konut
Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor
Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı, Yüksek Seçim Kurulu da 53 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ağustos 2022 08:06
Yazdır
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 eylül 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

II- SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek oturumda yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 53 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 53 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

KAPAT [X]

YSK ilanı detayları için tıklayınız

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

2. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kuıulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.

- Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

- Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen "Merkez Teşkilat" seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye - Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)

5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru
Kariyer merkezine alımlar istihdam kapısı olmamalı!
Kariyer merkezine alımlar istihdam kapısı olmamalı!
Bakan Koca duyurdu: Bin 356 engelli işçi alımı başvuruları başladı
Bakan Koca duyurdu: Bin 356 engelli işçi alımı başvuruları başladı
Savunma Sanayii Başkanlığı 97 İşçi Alacak
Savunma Sanayii Başkanlığı 97 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi atamalarında ilgili mevzuat gereği alınan jüri raporlarının atamaya esas teşkil etmediği, ilgili jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerini içerdiğine yönelik karar verdi!
5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir yargı mensubunun FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 50.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 24 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Aralarında büyük gerginlik!

Aralarında büyük gerginlik!

Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.