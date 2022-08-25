Ülkü Ocaklarından ODTÜ arazisine şehit aileleri için konut önerisi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "ODTÜ yerleşkesinde bina ve ormanlık alan dışındaki boş arazilere, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizin emaneti ailelerimiz için TOKİ tarafından konutlar inşa edilmesini öneriyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ arazisinin 4 bin 500 hektar olduğunu ve büyük bölümünün kullanılmadığını belirtti.

ODTÜ'nün önemli ve değerli bir bilim yuvası olduğunu kaydeden Yıldırım, buradaki bazı grupların, üniversiteyi provoke etmesine devletin, Türk milletinin ve Türk gençliğinin müsaade edemeyeceğini söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"ODTÜ yerleşkesinde bina ve ormanlık alan dışındaki boş araziye, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz için TOKİ tarafından konutlar inşa edilmesini öneriyoruz. Projemiz sayesinde hem arazinin boş kısımları değerlendirilecek hem de burada milli ve manevi değerlerimize karşı yapılan saldırıların düzeltilmesine imkan sağlanacak. Projemizi 'Ankara Şehitler Kenti' olarak adlandırdık. Kamuoyu ve yetkililerle paylaştığımız bu projenin, en yakın sürede gerçekleşmesini arzu ediyoruz."

Projeyle, yapılan saldırılara güzel bir cevap verileceğini aktaran Yıldırım, "Proje sayesinde, gençlerimiz şehit ailelerine sahip çıkmış olacak, şehitlerimizin emanetleri orada yaşayıp büyüyecek ve orayı kullanacak. Böylece ODTÜ'nün manevi iklimini de olumlu yönde değiştirmiş olacağız." dedi.

Yıldırım, birçok yerden destek gelen projenin hayata geçirileceğine dair inancını ifade ederek, projenin, ODTÜ'de eğitim gören azınlık bir grubun, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine saldırması, devlete karşı sergilediği saldırgan tutumun düzeltilebilmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

- "Ülkü Ocakları bir eğitim yuvası"

Ülkü Ocaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yıldırım, Ülkü Ocaklarının bir eğitim yuvası olduğunu, birçok ailenin eğitim görecek çocuklarını buraya emanet ettiğini dile getirdi.

Hızlı okuma yazılımı, yapay zeka teknolojili robotik kodlama, üniversite ve lise sınavlarına hazırlık gibi birçok eğitim programı düzenlediklerini anlatan Yıldırım, gençlerin devletine ve milletine faydalı olabilmeleri için gelecek süreçte eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yıldırım, çocuklarının bu eğitimlerden yararlanmasını isteyen ailelerin il ve ilçelerdeki Ülkü Ocaklarını ziyaret ederek bilgi alabileceklerini söyledi.

Bir milletin geleceğe dair en önemli hazinesinin "gençlik" olduğuna işaret eden Yıldırım, en son hayata geçirdikleri "Anlayarak Hızlı Okuma" yazılımına ilişkin eğitim programından yaklaşık 200 bin öğrencinin faydalandığını ve bu öğrencilerin anlayarak okuma hızlarını 2-3 kat artırdıklarına dair dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.