Bakan Kirişci, çiftçilere pancar sulama avansı olarak bugün 468 milyon lira ödeneceğini bildirdi

Kirişci, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon lira sulama avansıyla birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon lira olacak." ifadesini kullandı.

Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine bugüne kadar toplam 1 milyar 617 milyon lira nakdi, 1 milyar 69 milyon lira ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon lira avans ödemesi yapıldığını bildiren Kirişci, ödemelerin pancar çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu.