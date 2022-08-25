Kıyıköy Belediyesindeki 'rüşvet' davasında eski belediye başkanı tutukluluğuna devam

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı.

Sanık Ender Sevinç, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkemede serbest bırakılmasının ardından tekrar tutuklandığını anımsatan Sevinç, kaçma şüphesinin bulunmadığı, sabit ikamet sahibi olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Duruşmada, diğer sanıklar Cem T. ve Tolga Ö. ile taraf avukatları da savunma yaptı.

Duruşmaya gelen belgelerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Ender Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada mahkeme başkanı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Davanın 24 Haziran'daki duruşmasında dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine haklarında tutuklanma talebiyle yakalama kararı çıkarılan sanıklar tekrar tutuklanmıştı.

- İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği belirtilen iddianamede, vatandaşların beldedeki nalbur Tolga Ö'nün dükkanına olan belediye borcunun kapatılması ve Cem T'nin dükkanından da bilgisayar alınarak belediyeye bağış yapılması, iddialar arasında yer alıyor.