TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
2022-TUS (2. Dönem) ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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