Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam geldi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Ağustos 2022 15:58
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!