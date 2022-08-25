Tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde değişikliğe gitti. Ödeme bedellerinde yüzde 100'e kadar değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Ağustos 2022 16:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında, sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerini değiştirdi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yapılarak iyileştirme sağlandı.
Diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket ve diş işlem puanları yüzde 40 arttı.
Yoğun bakım tedavileri için sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarıldı.
Bazı genetik hastalıkların tedavisinde yurt dışından temin edilen ilaçlar ise katılım payından muaf tutuldu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!