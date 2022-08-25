Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü

Olay Arhavi ilçesinin Kale mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz netlik kazanmayan Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olay ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında kendisini aynı silahla vurarak intihar etti. Jandarma ekipleri iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı.