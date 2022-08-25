Dolar 2022 rekorunu tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından 18'i aşan Dolar/TL'deki yükseliş sürüyor.

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını üçüncü güne taşırken; Dolar/TL, 18.17'yi aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.1768'i gördü.

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: