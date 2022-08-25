6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı

Ticaret Bakanlığı sıfır araç satışlarıyla ilgili bir kısıtlama getirdi. Oto galerileri ve araç kiralama şirketlerini kapsayan ve araç satışında haksız kazancı engellemeyi amaçlayan bu uygulama 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilecek.

"Fiyatlar yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi"

Piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker,

"İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu"

dedi.

Galerici Atakan Üstün ise

"Fiyatlar ciddi anlamda gerilemeye başladı. Şu anda yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi. Biz bu durumda araçların gerçek fiyatlarını görmeye başladık"

diye konuştu.

Ekspertiz raporu ibrazı zorunlu kılındı

Sıfır kilometre araçları elinden çıkarmak isteyen bazı fırsatçı galericiler fiyatları düşürmeye başlamışken, bir düzenleme daha yapıldı.

İkinci el araç alım satım yapan kişilerin ve firmaların, notere ekspertiz raporunu ibraz etmeleri zorunlu kılındı. Üstelik bu raporun 3 gün içinde alınmış olması gerekiyor.

Noterlerin, satış sözleşmesinde aracın kilometre bilgisine yer vermesi de zorunlu artık.

İkinci el araç satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılacak. İlan siteleri ve iş yerleri denetlenecek. Düzenlemelere aykırı satış yapanlara ceza uygulanacak.