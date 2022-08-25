Şarkıcı Gülşen'in avukatından açıklama

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti.

"Hepimiz çok üzgünüz"

Tutuklama kararının ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat Emek Emre, "Hepinizin de duyduğu gibi çok üzücü bir şekilde Gülşen hanım tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum, kendisi, ailesi, kendisi hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilin için adil bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu Madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki, bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Şu aşamada daha başka söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki tutuklamayla sonuçlandı konu, yarın sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

"İtirazımızı gerçekleştireceğiz"

"Kendisi gayet güçlü bir durumda. 3-4 dakika önce yanındaydım. Tabii ki üzgünüz böyle bir karar beklemiyorduk" diyen Emre, "Suçta ve cezada kanunilik önemlidir ve o itibarla ön görmediğimiz bir durum vuku buldu. Tabii ki istinat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirel boyutları olabilir. Fakat eleştiri yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu ve Gülşen hanımın avukatı olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.