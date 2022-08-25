Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite mezunu olduğu öğrenilen ve babasıyla pazarlarda meyve-sebze satan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz, dün akşam eve gelmeyince aile merak edip aramaya çıktı. Polisten de yardım isteyen Yavuz ailesi, KGS kayıtlarından oğlunun idaresindeki minibüsün İncesu mevkisi tarafına geçiş yaptığını ancak 19 Mayıs ilçesini de geçmediğini öğrendi. Bugün gün boyu sahil şeridinde oğlunu arayan aile minibüsü sahilde fark etti. Aracın yanına giden aile Mustafa Melih Yavuz'u şoför halinde hareketsiz halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Melih Yavuz'un tabancayla vurulmuş ve ölmüş olduğunu tespit etti.

Mustafa Melih Yavuz'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.