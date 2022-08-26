Esad, PKK'nın su ve elektriğini kesti

Suriye rejimi, PKK/YPG terör örgütünün işgali altında olan Şeyh Maksut, Eşreﬁ ye ve Menbiç'e elektrik ve su vermeyi durdurdu. PKK/YPG, Şam yönetimini tehdit etti, bazı bölgelerde terör yandaşları Esad posterlerini yırttı. Terör örgütü, Fırat'ın doğusu ve Menbiç'i de kapsayan tüm işgal sahasında seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Suriye rejimi ile geçmişte ittifak halinde hareket eden PKK terör örgütü, kontrol ettikleri üç bölgenin rejim güvenlik unsurları tarafından kuşatıldığı bilgisini paylaştı. Terör örgütü kesintilerin sadece su ve elektrikten ibaret olmadığını, bu yerleşim birimlerine her türden ilaç ve gıda girişinin de Suriye rejimi güvenlik unsurları tarafından engellendiğini öne sürdü. Yaşanan bu gelişmeler rejim ve PKK/YPG unsurlarının iç içe olduğu, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, Ayn İsa, Tel Temir ve Tel Rifat aksına da yansıdı. Terör örgütü mensupları bazı noktalarda haciz (kontrol noktası) kurarak Suriye rejimi görevlilerine kimlik kontrol uygulaması başlattı. Öte yandan PKK-YPG'li teröristler Aynel Arab'da Türk-Rus ortak devriyesini engelleme girişiminde bulundu ve Rusya aleyhinde gösteri düzenledi.

ÖRGÜTÜ KORKU SARDI

MİT-TSK ortak operasyonları ile tüm yönetim ve koordinasyon kabiliyetini kaybeden terör örgütünü korku sardı. Kamışlı ve Haseke başta olmak üzere son üç ayda 40'dan fazla kilit ismi MİT ve TSK tarafından imha edilen PKK'ya doğrudan Kandil'den gelen emirde sözde saha komutanlarının pikap ya da SUV tarzı araçlara binmemeleri, halkın kullandığı minibüs hatta hasta nakil araçlarını tercih etmeleri istendi. Terör örgütü iki gün önce de 'MİT izliyor, dinliyor' korkusuyla tüm yönetim kademesinin android telefon kullanmasını yasaklamıştı.

YILMAZ BİLGEN