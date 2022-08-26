İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu

Galericilerin stok yaparak yüksek kar elde etmelerini önlemek amacıyla uygulamaya alınan ve suiistimale açık olan '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına yeni detaylar eklendi. Gazetemizin gündeme getirdiği 'Kilometre şartına korsan çözüm' başlıklı haberin ardından bakanlık satışlarda 'noter onaylı ekspertiz raporu' istendiğini açıkladı.

MECBURİ TUTULACAK

Yapılan düzenlemeye göre, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü getirildi. Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunacak.

SİTELERE DENETİM GELDİ

Ayrıca siteler üzerinden yapılan taşıt ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak. Aynı tarihten sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılacak.