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Takografı kilitleyip hız limitini aşmış

Gaziantep'teki kazada otobüs şoförünün 160 kilometre hızla gittiği iddia edildi. Sürüş uzmanı, bu hızda bir otobüsün durmasının çok zor olduğunu söyledi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Ağustos 2022 08:03
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Takografı kilitleyip hız limitini aşmış

Gaziantep'te cumartesi günü yaşanan ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın soruşturması üç savcı tarafından yürütülürken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Ulaştığımız bilgilere göre otobüs şoförü Abdülkadir M, hız limiti 130 olmasına rağmen 160'la gidiyordu. Takograf ise 130 kilometrede kilitlenmiş durumdaydı. Yolda yağ veya başka bir akışkan maddeye ise rastlanmadı. Kontrolden çıkan araç, devrilip 300 metre sürüklendi. Kazayı yaralı olarak atlatan bazı yolcular da şoförün aşırı süratli gittiğini söyledi. Yolcular, sürücünün tespih veya telefonunu düşürdüğünü, onu ararken aracın kontrolden çıkıp zikzak çizdiğini iddia etti. Elim kaza ile ilgili en kilit isim ise şoför koltuğunun hemen arkasında oturan ve iki çocuğunu kaybeden kadın yolcu... Hastanede komada olan kadının, vereceği ifade soruşturmanın seyri için önem arz ediyor.

Öte yandan, kazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kara Yolu Traﬁk ve Yol Güvenliği Derneği İstanbul İl Başkanı Selçuk Dedeoğlu, hiçbir otobüsün o hızlarda gidemeyeceğini söyledi. Dedeoğlu "Şayet o sınırları aşarsa otobüs bir tahrip kalıbına döner ve her ne kadar fren bakımları, fenni muayeneleri, lastikleri iyi de olsa 250-300 metreden aşağı duramaz. Yolcu ve bagaj ile otobüs en az 10 tonluk bir ağırlığa ulaşır. Ortalama 70-80 kiloluk bir yolcu dahi üç tonluk etki gücüne sahip olur. Aracın 150-160 kilometrelik hız limitlerine ulaşması 1.000 tonluk bir tahrip kalıbına dönüşmesi demektir. Şoförün durma reﬂeksi ile otobüsün ağırlık transferi kolay bozulur ve tekerlekleri üzerinde kalması imkansız hale gelir. Bu noktada sürücünün eğitimsizliği de çok önemli bir faktör. O süratle giderken kısa mesafede durma şansının olmayacağını bilmesi ve ona göre davranması gerekirdi. Şayet o hızlarda 5 katlı bir binaya çarpsa direkt yerle bir ederdi" dedi.

Selçuk Dedeoğlu, daha önceden kullanılan kağıt takograﬂarın yerini elektroniklerinin aldığını, bunlarda da hileli işlemler yapıldığını belirtti. Dedeoğlu, bu yönteme başvuranlara 8 ila 10 bin TL ceza kesildiğini aktardı. Sürüş uzmanı Dedeloğlu, kaza yerindeki ihmallere de değinerek "Ambulans, itfaiye dahil olay yerinde duran araçlar ters yönde kalmalıydı. İşlemler mümkün olduğunda bariyerin ardında devam etmeliydi. Böyle durumlarda kimse yol kenarına araç park edip etrafında dolanmamalı. En önemli kısım, kesinlikle en az 800900 metre mesafede uyarı işaretleri konularak yol ulaşıma kapatılmalı ya da kontrollü geçiş sağlanmalıydı" ifadelerini kullandı. Bazı sektör temsilcileri de özellikle Doğu ve Güneydoğu ﬁrmalarına ait araçların Adana sonrası hız limitlerini yükselttiğini kaydetti.

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