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4 üniversite toplamda 137 personel almak için ilana çıktı

Selçuk Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ağustos 2022 08:05
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4 üniversite toplamda 137 personel almak için ilana çıktı

Selçuk Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

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Memurlar.net'in tüm ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 56 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

Memurlar.net'in tüm ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022

Memurlar.net'in tüm ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

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