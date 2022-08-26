Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 08:23
Alınan bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.
Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
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