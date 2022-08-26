YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı

YÖK'ün paylaşımı:

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün (26.08.2022) sona eriyor.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci başladı. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.