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Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 94,1'e çıktı- İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 49,7, kadınlarda yüzde 42,7 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 11:29
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Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 85'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2022'nin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 85 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 82,6 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 89,1, kadınlarda yüzde 80,9 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 94,1'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 92 olarak kaydedilmişti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey'e göre, internet erişim imkanı olan hane oranı, yüzde 98,7 ile en yüksek İstanbul'da tespit edilirken, bu bölgeyi yüzde 98,3 ile Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) Bölgesi izledi.

Bireylerin yüzde 82,7'si 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandı. Düzenli olarak internet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86,9, kadınların oranı ise yüzde 78,6 oldu.

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu. e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu yüzde 48,5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 44,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

- İnternet üzerinden alışveriş oranı yüzde 46,2

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44,3 iken 2022'de yüzde 46,2 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49,7, kadınlarda yüzde 42,7 olarak tespit edildi. Bu oran, bir önceki yıl sırasıyla yüzde 48,3 ve yüzde 40,3 düzeyinde bulunuyordu.

En son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 33,6'sının son 3 ay içinde (2022 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. Bu oran, geçen yılın son 3 ayı içinde (2021 yılı ilk 3 ayı) yüzde 32,4 oldu.

- İnternetten en fazla giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayı içinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı mal, yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu, yüzde 50,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 41,9 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 27,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla satın alınan mal türleri cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 64,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 51,1 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 40,9 ile gıda ürünleri; kadınların ise yüzde 78,4 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 43,0 ile gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

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- En fazla alınan dijital içerik film veya dizi

İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayında mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı veya abone olduğu dijital içerik, yüzde 26,4 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme oldu. Bunu, yüzde 23,2 ile müzik dinleme hizmeti veya müzik indirme ve yüzde 15,1 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

Bu bireylerin en fazla satın aldığı çevrim içi hizmetler ise yüzde 21 ile web sitesi veya uygulama üzerinden ulaşım hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın alımı, yüzde 14,9 ile kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, konser, fuar vb.) bilet alma ve yüzde 13,4 ile internet veya mobil telefon bağlantı aboneliği oldu.

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 17,1 iken 2022 yılında yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022 yılında erkekler için yüzde 15,6, kadınlar için ise yüzde 16,3'e karşılık geldi.

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82 ile WhatsApp, yüzde 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzde 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzde 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı görüldü.

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