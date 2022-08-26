'Yargılama süreçleri bitmeden yargının işine herkesin müdahil olmaması gerekir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yargılama süreçleri bitmeden yargının işine herkesin müdahil olmaması gerekir'

Yargıtay Başkanı Akarca: Herkesin eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkına saygı duyuyoruz ancak yargılama süreçleri bitmeden yargının işine herkesin müdahil olmaması gerekir. Adalet süreçleri kendi mekanizması içerisinde eksikleri, yanlışları, hataları düzeltebilecek güce, potansiyele, usul ve kanun hükümlerine sahip

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 14:20
Yazdır
'Yargılama süreçleri bitmeden yargının işine herkesin müdahil olmaması gerekir'

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 20 Temmuz 2022 itibarıyla Yargıtay genelinde 458 bin 888 dosya bulunduğunu bildirdi.

Akarca, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çorum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni adli yılın 1 Eylül'de açılacağını hatırlattı.

Yargının milletin hizmetinde olması için Yargıtay mensuplarının gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Akarca, yeni Yargıtay binasının da çalışmaların verimliliğini artırdığını belirtti.

Türkiye'de istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle iki aşamalıdan üç aşamalı yargı sistemine geçildiğine işaret eden Akarca, istinaf mahkemelerinin açıldığı 20 Temmuz 2016'dan önce Yargıtaya gelen dosya sayısının 1 milyon 500 bini bulduğunu, bu tarihten sonra ise dosya sayısının ciddi oranda düştüğünü söyledi.

Akarca, Yargıtayın dosya sayılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2021'de hukuk dairelerine ve hukuk genel kuruluna toplam 176 bin 622 dosya, Cumhuriyet Başsavcılığımıza ise 163 bin 580 olmak üzere Yargıtaya toplam 340 bin 202 dosya gelmiştir. 2020'de Yargıtaya gelen toplam dosya sayısının 252 bin 838 olduğu dikkate alındığında, bir önceki yıla göre dosya sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış yaşanmıştır. Buna rağmen geçen yıla kıyasla derdest dosya sayısındaki azalma eğilimi devam etmektedir. 20 Temmuz 2022 itibarıyla hukuk daireleri ve hukuk genel kurulunda toplam 70 bin 200, ceza daireleri ile ceza genel kurulunda toplam 287 bin 464, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise 101 bin 224 derdest dosya bulunmakta olup, Yargıtay genelindeki toplam dosya sayısı 20 Temmuz 2022 itibarıyla 458 bin 888'dir."

Akarca, Yargıtayın adli tatilde çalışmaya devam ettiğini, nöbetçi dairelerin, nöbetçi savcıların yürüttüğü çalışmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya sayısının 94 bin seviyesine indiğini kaydetti.

- "Hakim ve savcılarımız da insandır"

Adaletin yükünün ağır olduğunun herkesçe bilindiğine dikkati çeken Akarca, şöyle devam etti:

"Herkesin adalet süreçlerini dikkatle takip etmesi gerekir. Bir olay söz konusu olduğunda herkesin olayın esasını öğrenmeden, yargılama süreçlerinin bitmesini beklemeden, hükmün Yargıtaydan geçip kesinleşmesini beklemeden açıklama yapmaması, yargı süreçlerini etkilememesi gerekir. Bu konuda özellikle sosyal medya kullanıcılarının ve basın yayın organlarının, siyaset ve bürokrasinin çok dikkatli olması gerekir. Hakim ve savcılarımız da insandır. Onlar da etkilenebilirler. Hakim ve savcılara Anayasa'mıza, kanunlarımıza göre kimse telkin ve tavsiyede bulunamaz, suçtur."

Yargı kararlarının eleştirilebileceğinin altını çizen Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bunun da bilimsel ve hukuki olması gerekir. Dolayısıyla herkesin eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkına biz saygı duyuyoruz ancak yargılama süreçleri bitmeden yargının işine herkesin müdahil olmaması gerekir. Adalet süreçleri kendi mekanizması içerisinde eksikleri, yanlışları, hataları düzeltebilecek güce, potansiyele, usul ve kanun hükümlerine sahip. Bu konuda Yargıtayın 154 yıllık köklü bir kurum oluşu, bu birikime sahip bir kurumun adli yargının lideri olarak bütün ülkede hukukun eşit şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir."

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
CHP 'Siyasi Ahlak Kanunu' taslağı hazırladı
CHP 'Siyasi Ahlak Kanunu' taslağı hazırladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bu Habere Tepkiniz

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.