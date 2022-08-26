THY'den 2 günde 7 sefer iptali

Türk Hava Yolları yaz sezonunun başlaması ile birlikte rötar ve sefer iptalleri ile gündeme geliyor. Günde ortalama iç ve dış hatlarda 100'ün üzerinde seferde gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları dün Sivas, Sinop, Denizli, Trabzon seferlerini iptal ederken, bugünde Zonguldak, Balıkesir ve Isparta uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Uçuş ekipleri evden çağrılıyor

Türk Hava Yolları yetkililerinin geciken seferler nedeniyle uçuş süreleri dolan uçuş ekiplerinin yerine yeni ekipleri evinden getirmesi, rötarın artmasına neden oluyor. Birçok sefer rötar yapması nedeniyle uçuş ekiplerinin uçuş saatleri doluyor. Havacılık kurallarına göre uçuş saati dolan ekiplerin uçuş güvenliğini aksatmamak için uçması yasak. Uçuş saati dolan kabin ekiplerinin yerine Türk Hava Yolları evden ekip çağırıyor. Rötar yapan uçaklar bir de kabin ekibinin gelmesini bekleyince, rötarlar uzuyor.

Uçaklarını bekleyen yolcular uyuyor

Uzun rötarlar nedeniyle saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalan bazı yolcular, uçaklarını bekleme salonunda uyuyarak bekliyor. Bu arada İstanbul aktarmalı yolcular ise uçaklarını kaçırdığı için otellere yerleştiriliyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın otel sırasının önünde sıraların oluştuğu görüldü.