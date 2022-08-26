Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Bakan Kurum:"NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 17:52
Bakan Kurum:"NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir"100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!