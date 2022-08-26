6'lı masanın adayı kim olacak? İkinci tur görüşmeler ekimde

6 muhalefet partisi genel başkanı, 6 kez buluştu. Her birinin ev sahipliğinde yapılan toplantıların ardından ilk tur sona erdi.

Ekimde başlaması planlanan ikinci tur görüşmesinin gündemini, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci oluşturacak.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Liderler uzun süren toplantılar yaptı ancak ilk turda bu soruya yanıt bulunamadı. Taslak bir model çizildi, adayın özellikleri belirlendi.

İkinci tur görüşmelerinin gündemi, aday belirleme süreci olacak. Sürece ilişkin yol haritası çizilecek.

Partilerin aday belirlemeye yönelik kendi çalışmaları masaya yatırılacak. Kamuoyu araştırmaları yol gösterici olacak.

Anket sonuçları ile mitinglerde tutulan notlar, çalışmaya ışık tutacak.

Aday masadan mı yoksa dışardan mı alacak?

İkinci turun ilk toplantısında, aday belirleme sürecini yürütecek bir çalışma grubu kurulacak.

Çalışma grubunca hazırlanan raporlar, belli aralıklarla genel başkanlara sunulacak. Liderler raporları, bir araya geldikleri toplantılarda ele alacak.

Genel başkanlar, adayın masadan mı yoksa dışarıdan mı olacağına bu çalışma doğrultusunda karar verecek.

Aday seçimi sonrası yürütülecek kampanya için de ayrı bir komisyon çalışacak.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını, seçim tarihi netleşince duyuracağı ifade ediliyor.