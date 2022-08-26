AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı

Gözler 2023 seçimlerinde. Siyasi partiler, sahada vatandaşlara manifestolar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi. AK Parti'de seçim çalışmaları hızlandı.

Yoğun mesainin ilk sırasında, seçim manifestosunun hazırlanması var. Yazım çalışmaları başladı.

Manifestoda öne çıkan iki başlık ise ekonomi ve adalet.

Her iki başlık için ayrı çalışma grubu kurulacak. Gruplar, alanında uzman isimlerden oluşacak. AK Parti'nin daha önce yazılan tüm manifestoları taranacak.

Söylemler yenilenecek.

Küresel krizin yansımaları da ele alınacak

Yeni yazılacak manifesto metninde, küresel krize de işaret edilecek.

Krizin yakın ülkelere yansımaları mercek altına alınacak. Ekonomideki dalgalanmalara karşı dünyadaki çözüm önerileri listelenecek. Türkiye'nin alacağı tedbirler mesajlara yansıyacak.

Ve adalet başlığı.

Öncelik, yargıda işleyişin hızlanması ve adalete olan güveni artırmak. AK Parti'nin 20 yılda adalet sistemine yönelik hayata geçirdiği projelere vurgu yapılacak.

Sistemin yeni projelerle hızlandırılacağı anlatılacak. Manifestonun adalet başlığını, AK Parti'deki hukukçu kurmaylar yazacak.

Çalışma, MYK'nın ilk toplantısında konuşulacak

Çalışma tamamlanınca, manifestodaki mesajlar liste haline getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, listedeki başlıkları inceleyecek. Daha sonra metne son şekli verilecek. Manifestoya ilişkin çalışmalar, MYK'nın ilk toplantısında görüşülecek.