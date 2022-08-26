İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 18:44
Polis ekiplerince gözaltına alınan L.K. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan L.K'nın 14, S.A'nın ise 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!