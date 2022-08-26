CHP'li fenomen deşifre etti: İmamoğlu'dan Halk TV üzerinden Kılıçdaroğlu'na operasyon

Özellikle seçim dönemlerinde CHP Genel Merkezine verdiği destek ile bilinen Fb.com/takunya isimli facebook sayfası, FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolar transfer ücreti karşılığında gittiği iddia edilen İsmail Küçükkaya'nın transferi hakkında şok iddialarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na ağır suçlamalar yöneltti.

Emin Çapa hakkında da açıklamalarda bulunan "takunya" isimli hesap, İmamoğlu'nun astronomik rakamlarla Halk TV'de kendi PR ekibini oluşturduğunu, söz konusu oluşumun Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine İmamoğlu'nun ise lehine olduğunu açıkladı. İmamoğlu'nun Halk TV'de oluşturduğu özel kadro ile amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ismini önde tutmak olduğunu da sorduğu sorulara yansıttı. CHP'li fenomen yaşanan gelişmeleri Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak değerlendirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

İşte CHP'li fenomen takunya'nın yaptığı paylaşım: CHP Genel merkezindeki arkadaşlarımla da görüştüm.

Anladım ki konunun muhatabı Sayın İmamoğlu.

2 gündür sosyal medyada tartışılıyor. Fakat bir açıklama yok. Parti ve genel başkan ise yıpranıyor.

Elde ettiğim bilgiler doğrultusunda Sayın İmamoğlu'na sorularım olacak.

Sayın İmamoğlu;



1- Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın sponsoru siz misiniz?

2- Bu transfer için Küçükkaya'ya 3 Milyon dolar ödediğiniz doğru mu?

3- Bu transferin arka planında Halk TV ile yaptığınız gizli PR anlaşması mı var?

4- Halen genel merkeze rağmen Cumhurbaşkanlığı adayı olma ısrarınız sürüyor mu, Halk TV bu ısrarınızda yanınızda durup yayınlarında şahsınıza daha fazla destek mi verecek? Bu açık açık genel başkan Kılıçdaroğlu'na operasyon değil mi? AKP'nin ekmeğine yağ mı süreceksiniz?

5- Emin Çapa meselesi var birde. Malum Halk TV'den ayrıldığını duyurmuş, 1 ay sonra geri dönmüştü. Çapa'nın geri dönüşü için de aracı olduğunuz, özel bir bütçe ayırdığınız doğru mu? El altından Halk TV'de gizli bir PR ekibi oluşturduğunuz yönündeki iddialara neden sessizsiniz?

6- Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Boğaz'a nazır lüks villasına kaçak kat çıktı. Biz utandık. Ve sizin buna göz yumarak izin verdiğiniz anlaşıldı. İyice utandık. Bu nasıl halkçılık? Tüm bunlar adaylığınıza Halk TV'den destek almak için mi Sayın İmamoğlu?